'Üç Kuruş' dizisinin Efe'si Ekin Koç, katıldığı bir YouTube programında kendini hep yorgun hissettiğini söyledi. Koç, ''O yorgunluk üzerimden hiç gitmiyor. Ne vitamin alırsam alayım. Ne kadar uyursan uyuyayım hep yorgunum'' dedi. Oyuncu aynı zamanda milyonlar kazanıp lüks hayat kurmak gibi bir hevesi olmadığının da altını çizdi. Karşı tarafta aradığı özellikleri de sıralayan oyuncu ''Kendimi yanında özgür hissettiğim kadınlarla olmayı tercih ederim'' dedi.