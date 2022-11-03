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03 Kasım 2022 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 14:00:00

‘Hep Yek' geri geldi

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Başrolünde İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş ve Tuna Orhan'ın yer aldığı 'Hep Yek' serisinin son filmi 'Hep Yek 5'in galası Torun Center'da gerçekleşti. Gecede yapımın oyuncuları tam kadro boy gösterdi.

Başrolünde İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş ve Tuna Orhan'ın yer aldığı 'Hep Yek' serisinin son filmi 'Hep Yek 5'in galası Torun Center'da gerçekleşti. Gecede yapımın oyuncuları tam kadro boy gösterdi. Önder Açıkbaş, "Seride sonradan dahil oldum ama hiç yabancılık çekmedim. Sonuçta biz bir ekibiz. Komik bir film çektik" dedi. Senaryosunu yapımcılığını ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği film Altan ve Gürkan karakterlerinin mafya içi hesaplaşmaları mizahi bir dille anlatılıyor.

Etiketler : Başrolünde İnan Ulaş Torun Önder Açıkbaş Tuna Orhan
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