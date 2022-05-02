Tribute albümüyle sevenlerinin karşısına çıkan müzisyen Serdar Ortaç, bir itirafta bulundu. Ortaç, Uğur Aslan'ın sunduğu 'Afara' adlı yapımda aldatıldığını belirtti. Müzsiyen, "Ben hiç aldatmadım ama hep aldatıldım" açıklamasında bulundu. Ortaç'ın sözleri sonrası gözler eski eşi Chloe Loughnan'a çevrildi. Ortaç, 2014 yılında İrlandalı model Chloe Loughnan ile evlenmişti. Loughan, Ortaç'ın 1 milyon liralık nafaka borcunu ödemediği için evine haciz yollamıştı.