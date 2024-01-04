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Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar
04 Ocak 2024 Perşembe 07:03:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 07:03:00

Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar

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Oyuncu Aslı Bekiroğlu, sahiplendiği köpeği Henry'nin a mama parasını kendisinin kazandığını söyledi.

Bebek'te oturan oyuncu, köpeğiyle sahilde yürüyüş yaptıklarında Henry'ye turistlerin yoğun ilgi gördüğünü hatta fotoğraf çektirmek istediklerini söyledi. Buna karşılık fotoğraf çektirmeye para istediğini belirten Bekiroğlu, ''Henry bütün yaz mama parası kazandı. Sahilde yürürken turistler ilgi gösteriyordu. 'Bende fotoğraf ve çekmek için uzaktan 100 dolara yakından ise 200 dolar dedim' verdiler. Kendi mamasını kendisi kazandı" dedi.

Etiketler : köpek aslı bekiroğlu mama
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