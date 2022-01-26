Hem sundu hem ödül aldı

Hem sundu hem ödül aldı

En son ekranlara veda eden 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde rol alan Gözde Kansu, ODTÜ 7. Kristal Ağaç ödül töreninin sunuculuğunu üstlendi. Kansu, öğrencilerin oybirliğiyle yılın sunucusu ödülüyle onurlandırıldı. Gecede Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Sekban ve Fazıl Say da onur ödülü aldı. Kansu, tören sonunda görevli öğrenci ve öğretim üyeleriyle hatıra fotoğrafı çekildi.