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26 Ocak 2022 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:26 Ocak 2022 Çarşamba 15:00:00

Hem sundu hem ödül aldı

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En son ekranlara veda eden 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde rol alan Gözde Kansu, ODTÜ 7. Kristal Ağaç ödül töreninin sunuculuğunu üstlendi.

En son ekranlara veda eden 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde rol alan Gözde Kansu, ODTÜ 7. Kristal Ağaç ödül töreninin sunuculuğunu üstlendi. Kansu, öğrencilerin oybirliğiyle yılın sunucusu ödülüyle onurlandırıldı. Gecede Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Sekban ve Fazıl Say da onur ödülü aldı. Kansu, tören sonunda görevli öğrenci ve öğretim üyeleriyle hatıra fotoğrafı çekildi.

Etiketler : Hem sundu hem ödül aldı ODTÜ 7. Kristal Ağaç ödül Gözde Kansu
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