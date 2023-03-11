Hem para hem hapis cezası

Karaköy'de bir otelin restoranında yüksek sesle konuştuğu için güvenlik görevlileriyle tartışan daha sonra da polislere saldırdıkları iddia edilen oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Ayşegül Çınar'ı 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, cezanın ertelenmesine karar verdi. Öte yandan 'görevli memura hakaret' suçundan ise 10 bin 600 lira adli para cezasına çaptırıldı.

