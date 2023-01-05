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05 Ocak 2023 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:05 Ocak 2023 Perşembe 13:00:00

Hem oynadılar hem şarkı söylediler

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Başrollerini Selçuk Yöntem, Kubilay Aka ve Selin Şekerci'nin paylaştığı 'Sevda Mecburi İstikamet' filmi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Başrollerini Selçuk Yöntem, Kubilay Aka ve Selin Şekerci'nin paylaştığı 'Sevda Mecburi İstikamet' filmi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği projede Şekerci ve Yöntem, Teoman'ın film için özel hazırladığı şarkıyı birlikte seslendirdi. Şarkı için kamera karşısına geçen ikili klipteki performanslarıyla göz doldururken, Şekerci ve Yöntem'e Teoman da eşlik etti.

Etiketler : Hem oynadılar Selçuk Yöntem Kubilay Aka Selin Şekerci
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