Hem oynadı hem Akarsu'nun şarkısını söyledi

Bodrum'da 2007 yılında geçirdiği trafik kazasında vefat eden Barış Akarsu'nun biyografi filmi 18 Kasım'da vizyona girecek. 'Barış Akarsu Merhaba' adlı yapımda 'Nalan' karakterini canlandıran Şafak Pekdemir, sanatçının eserlerini de seslendirdi. Pekdemir, "Müzik, kendimi bildim bileli bana en iyi gelen şeylerden biri. Duyguları ifade etmekle ilgili her şey bana büyülü geliyor zaten; söylemek, oynamak.. Motivasyonları benim için aynı" dedi.