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12 Aralık 2022 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:12 Aralık 2022 Pazartesi 12:00:00

Hem göze hem kulağa

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Son dönemde yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Hülya Avşar Yeni Gazino'da sevenleriyle bir araya geldi.

Son dönemde yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Hülya Avşar Yeni Gazino'da sevenleriyle bir araya geldi. Gecede Avşar kızı, dantelli siyah elbisesiyle beğeni topladı. Konserde Türk Sanat Müziği ve arabesk ağırlıklı şarkıların yanı sıra Avşar, yeni teklisi 'Anlatma'yı ilk defa seslendirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Avşar kızı, sahnesini alkışlar eşliğinde sonlandırdı.

Etiketler : Hem göze hem kulağa Avşar kızı Türk Sanat Müziği Hülya Avşar
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