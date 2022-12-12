Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa

Son dönemde yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Hülya Avşar Yeni Gazino'da sevenleriyle bir araya geldi. Gecede Avşar kızı, dantelli siyah elbisesiyle beğeni topladı. Konserde Türk Sanat Müziği ve arabesk ağırlıklı şarkıların yanı sıra Avşar, yeni teklisi 'Anlatma'yı ilk defa seslendirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Avşar kızı, sahnesini alkışlar eşliğinde sonlandırdı.