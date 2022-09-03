Sanatçı Ebru Yaşar, Türkiye'nin en büyük entegre gençlik ve spor etkinliği olan Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye MotoFest'te sahne aldı. Yaşar, repertuvarı ve sahne performansıyla hem göze hem kulağa hitap etti. Dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatan Yaşar, fenomen olan şarkılarını 50 bin kişilik koro halinde seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Yaşar, konserini alkışlar eşliğinde sonlandırdı.