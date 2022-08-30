Hem göze hem kulağa
Şarkıcı Hadise, 32. Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanışında sevenleriyle bir araya geldi.
Şarkıcı Hadise, 32. Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanışında sevenleriyle bir araya geldi. 2 aylık hamile olduğu konuşulan şarkıcı, Tuvana Büyükçınar imzalı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Şarkılarını 25 bin kişiye seslendiren popçu sahne şovları ve danslarıyla hem göze hem kulağa hitap etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan popçu, konser sonrası İstanbul'a eşi Mehmet Dinçerler'in yanına koştu.