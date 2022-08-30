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30 Ağustos 2022 Salı 10:30:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 10:30:00

Hem göze hem kulağa

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Şarkıcı Hadise, 32. Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanışında sevenleriyle bir araya geldi.

Şarkıcı Hadise, 32. Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanışında sevenleriyle bir araya geldi. 2 aylık hamile olduğu konuşulan şarkıcı, Tuvana Büyükçınar imzalı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Şarkılarını 25 bin kişiye seslendiren popçu sahne şovları ve danslarıyla hem göze hem kulağa hitap etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan popçu, konser sonrası İstanbul'a eşi Mehmet Dinçerler'in yanına koştu.

Etiketler : Hem göze hem kulağa Şarkıcı Hadise 32. Ören Turizm Kültür Sanat Festivali
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