Hem çekti hem oynadı

Hem çekti hem oynadı

Gonca Vuslateri kamera önünden arkasına transfer oldu. Oyuncu, Mehmet Güreli'nin 'Beyaz Kuş' adlı klibinde yönetmen koltuğuna oturdu. İlk kez rejisörlük yapan Vuslateri, klipte Doğan Duru ve Ozan Buz ile birlikte yer aldı. Mehmet Güreli'nin 12 parçadan oluşan 'Mehmet Güreli ile Buluşmalar' albümü müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

