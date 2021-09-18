18 Eylül 2021 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:18 Eylül 2021 Cumartesi 11:00:00
Hem çekti hem oynadı
Gonca Vuslateri kamera önünden arkasına transfer oldu. Oyuncu, Mehmet Güreli'nin 'Beyaz Kuş' adlı klibinde yönetmen koltuğuna oturdu.
Gonca Vuslateri kamera önünden arkasına transfer oldu. Oyuncu, Mehmet Güreli'nin 'Beyaz Kuş' adlı klibinde yönetmen koltuğuna oturdu. İlk kez rejisörlük yapan Vuslateri, klipte Doğan Duru ve Ozan Buz ile birlikte yer aldı. Mehmet Güreli'nin 12 parçadan oluşan 'Mehmet Güreli ile Buluşmalar' albümü müzikseverlerin beğenisine sunuldu.