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Kızlarının yanına koştu
21 Kasım 2022 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:21 Kasım 2022 Pazartesi 13:30:00

Hem annesi hem kızı hastanelik

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Fulya Terim ve Naz Bahçekapılı hastaneye kaldırıldı.

Futbol dünyasının ünlü ismi Fatih Terim'in torunu Naz Bahçekapılı hastaneye kaldırıldı. Buse Terim, kızı Naz'ın tatil dönüşü kusma belirtisiyle acile kaldırdıklarını duyurdu. Aynı gün aynı hastanede annesi Fulya Terim'in de midesinden ameliyat olduğunu söyleyen Terim, "Her şey iyi olacak biliyorum. Ama bazen de tükenmiş hissediyorum. Aynı hastanede annem yatarken şimdi de kızım yatıyor'' dedi. Kızının Beta virüsü kaptığını ve serum takıldığını ifade eden Terim, "Kusmaktan çok su kaybetmiş. Şimdi iyiyiz'' dedi.

Etiketler : fatih terim buse terim naz bahçekapılı
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