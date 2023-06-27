Helallik istedi

Bir süre önce pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, hasta yatağından sevenlerinden helallik ve dua istedi. Saçlarının döküleceğini söyleyen 52 yaşındaki Tanyeli, sosyal medyadan sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Tanyeli, "Doktorlarım çok iyi ve umut vadeden bir yolculuğa çıkarıyorlar beni. Dünyanın her yerinden dualar okuyorlar. Hakkınızı helal edin. Maddi ve manevi olarak yanımda olmak isteyen dostlarıma da çok teşekkür ederim. Bu kadar sevildiğimi bilmiyorum, çok moral oldu" dedi.

