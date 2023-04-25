Bülent Ersoy, Almanya'da konser verdi. Şarkı aralarında hayranlarıyla sık sık sohbet eden Ersoy, konserinde klasik Türk sanat müziği eserlerinin yanında güncel ve kendi şarkılarına yer verdi. Seyircilerin söylediği her şarkıya eşlik ettiği Ersoy, sahnede oturduğu koltuktan zaman zaman ayağa kalkarak hayranlarının coşkusuna ortak oldu. Kariyeri boyunca buralara sıklıkla konserler vermeye geldiğini söyleyen Ersoy, "Belki bir daha buraya gelemem. Hakkınızı helal edin'' diyerek sevenlerinden helallik istedi.