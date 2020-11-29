29 Kasım 2020 Pazar 18:37:00 - Güncelleme:30 Kasım 2020 Pazartesi 07:08:00
Hekimoğlu'nda Ece Dizdar sürprizi
İki yıldır ekranlardan uzak olan Ece Dizdar, Hekimoğlu dizisinin Salı akşamı yayınlanacak bölümünde konuk oyuncu olacak,
Ece Dizdar, dizide çevresinden ilgi görebilmek için kendini sürekli hasta eden ve öyle görünmek isteyen Munchausen sendromundan muzdarip bir karakteri canlandıracak. Başarılı oyuncunun, dizide Timuçin Esen’in canlandırdığı Ateş Hekimoğlu ile karşılaşması merak uyandırdı.