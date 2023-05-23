Hediye yerine bağış isteği

Reytinge yenik düşen 'Tozluyaka' dizisinde yer alan oyuncu Serra Pirinç, Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na el uzattı. 19 Haziran'da 25 yaşına basacak olan oyuncu, depremden etkilenen özel çocuklar için hediye yerine bağış istedi. Pirinç, sosyal medya hesabından Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na bağış kampanyası başlatarak, "Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak" dedi.