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04 Ekim 2022 Salı 14:00:00 - Güncelleme:04 Ekim 2022 Salı 14:00:00

Hediye yerine bağış isteği

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Oyuncu ve şovmen İbrahim Selim, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'na el uzattı. Yarın 43 yaşına basacak olan oyuncu, hediye yerine bağış istedi.

Oyuncu ve şovmen İbrahim Selim, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'na el uzattı. Yarın 43 yaşına basacak olan oyuncu, hediye yerine bağış istedi. Selim, sosyal medya hesabından Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'na bağış kampanyası başlatarak, "Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye Cerebral Palsy'li çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak" dedi.

Etiketler : Hediye yerine bağış isteği İbrahim Selim Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı
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