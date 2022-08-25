Hediye yerine bağış isteği

En son ekranlara veda eden 'Kalp Yarası' adlı yapımda rol alan oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Unicef'e el uzattı. 32 yaşına basan oyuncu, hediye yerine bağış istedi. Tanrısevsin, sosyal medya hesabından Unicef bağış kampanyası başlatarak, "Bugün benim doğum günüm! Bu yıl hediyelerimi Unicefle birlikte dünyanın en zorlu koşullarında yaşayan çocuklara armağan etmek istiyorum" dedi.