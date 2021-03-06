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06 Mart 2021 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:06 Mart 2021 Cumartesi 13:00:00

Hedefi 25 kilo vermek

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Eser Yenenler, Türkiye Obezite Araştırma Derneği tarafından başlatılan ve bu yıl ÇABA işbirliğiyle genişletilen "Hadi Birlikte' projesi için mini bir şov yaptı.

Eser Yenenler, Türkiye Obezite Araştırma Derneği tarafından başlatılan ve bu yıl ÇABA işbirliğiyle genişletilen "Hadi Birlikte' projesi için mini bir şov yaptı. İbrahim Büyükak'la eski arkadaş olan Eser Yenenler, iki arkadaş olarak geçmişte yaşadıkları kilo verme deneyimlerini esprili bir dille programda aktardı. Eser Yenenler'in bir detoks kampında Büyükak'la yaşadıkları maceralar ve kampa gitmeden önce mantıcıya gittiklerini anlattığı sahneler izleyenleri kahkahaya boğdu. Yenenler programda 4 Mart-4 Haziran arasında 25 kilo vermeyi hedeflediğini söyledi.

Etiketler : eser yenenler obezite hadi birlikte
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