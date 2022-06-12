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12 Haziran 2022 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 13:30:00

Hazırlıklar devam ediyor

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TRT'nin dijital platformunda yayınlanacak olan 'Mevlana' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu, Bülent İnal Vadistanbul'da görüntülendi.

TRT'nin dijital platformunda yayınlanacak olan 'Mevlana' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu, Bülent İnal Vadistanbul'da görüntülendi. İnal, oğlu Çınar'ın doğum gününü bir mekanda kutladı. Oyuncu, "Oğlum bir yaşına daha bastı. Arkadaşları ile doğum gününü kutladık eğlendik" dedi. İnal, projesi hakkında ise, "Dizi çekimlerine başladık. Yayın tarihi net değil. Önümüzdeki sene olabilir" dedi.

Etiketler : Hazırlıklar devam ediyor Mevlana Bülent İnal
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