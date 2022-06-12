Hazırlıklar devam ediyor

TRT'nin dijital platformunda yayınlanacak olan 'Mevlana' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu, Bülent İnal Vadistanbul'da görüntülendi. İnal, oğlu Çınar'ın doğum gününü bir mekanda kutladı. Oyuncu, "Oğlum bir yaşına daha bastı. Arkadaşları ile doğum gününü kutladık eğlendik" dedi. İnal, projesi hakkında ise, "Dizi çekimlerine başladık. Yayın tarihi net değil. Önümüzdeki sene olabilir" dedi.