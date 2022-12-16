Hazar Ergüçlü: Beş yılda yıprandık

Oyuncu Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü'yle ayrılığını anlattı. En son ekranlara veda eden 'Hayat Bugün' dizisinde yer alan oyuncu, önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Habercilerle ayaküstü sohbet eden Ergüçlü, "Çok şey öğrendim. Kendim olmayı, kendimden utanmamayı... Birisini sevmeyi öğrendim" sözleriyle bahsettiği ilişkisinin bitmesinin sebebini açıkladı. Oyuncu, "Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama beş yıllık bir yıpranma yaşandı. Çok yakın arkadaşım, her şeyim... Ailemden biri gibi Onur! Ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor" diye konuştu. Oyuncu, geçtiğimiz yaz aylarında KKTC'de yaşayan ailesinin yanına Ünlü ile giderek sevgilisini anne ve babasıyla tanıştırmıştı.

