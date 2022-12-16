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16 Aralık 2022 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 14:00:00

Hazar Ergüçlü: Beş yılda yıprandık

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Kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü'den ayrılan Hazar Ergüçlü, ''Beş yıllık bir yıpranma yaşadık ama arkadaşlığımız devam ediyor'' dedi.

Oyuncu Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü'yle ayrılığını anlattı. En son ekranlara veda eden 'Hayat Bugün' dizisinde yer alan oyuncu, önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Habercilerle ayaküstü sohbet eden Ergüçlü, "Çok şey öğrendim. Kendim olmayı, kendimden utanmamayı... Birisini sevmeyi öğrendim" sözleriyle bahsettiği ilişkisinin bitmesinin sebebini açıkladı. Oyuncu, "Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama beş yıllık bir yıpranma yaşandı. Çok yakın arkadaşım, her şeyim... Ailemden biri gibi Onur! Ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor" diye konuştu. Oyuncu, geçtiğimiz yaz aylarında KKTC'de yaşayan ailesinin yanına Ünlü ile giderek sevgilisini anne ve babasıyla tanıştırmıştı.

Etiketler : oyuncu hazar ergüçlü onur ünlü
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