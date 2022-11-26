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26 Kasım 2022 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:26 Kasım 2022 Cumartesi 16:00:00

Hazal Subaşı yanlış karar almamak için dövme yaptırmış

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TRT'nin 'Kasaba Doktoru' adlı yapımının başrolünde yer alan Hazal Subaşı, dövmesinin sırrını açıkladı.

Kore dizisi Dr. Romantic'ten uyarlanan TRT'nin 'Kasaba Doktoru' adlı yapımının başrolünde yer alan Hazal Subaşı, dövmesinin sırrını açıkladı. Önceki akşam katıldığı bir etkinlikte habercilerle sohbet eden Subaşı, "Dövmemin anlamı 'Doğru kararlar mutluluk getirir.' Gençken yaptırdım, çok iddialı bir cümle. Çünkü 16 yaşındaydım, hiç yanlış kararlar yapmayayım diye yaptırdım" dedi.

Etiketler : hazal subaşı dövme magazin
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