Aşka bakışını anlattı

TRT'nin Kore dizisi Dr. Romantic'ten uyarlanan 'Kasaba Doktoru' adlı yapımın başrolünde yer alan Hazal Subaşı, aşka olan bakışını anlattı. Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına konuk olan oyuncu, "Aşka inanıyorum ama kendi kafamdakine... Herkes için aynı şey değil. Hemen aşk olabileceğine de inanmıyorum. Emek verilen bir şey olması lazım, giderek aşkın oluşacağına inanıyorum. Henüz âşık olmadım. Aşkın o kadar kolay bir şey olmadığına inanıyorum" dedi.