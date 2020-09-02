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02 Eylül 2020 Çarşamba 13:21:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 13:21:00

Hazal Kaya böyle sitem etti: Uğradığım şiddet başkalarına güç verme arzusu yarattı

Kaynak: Akşam

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Uzun süredir hem doğum hem karantina nedeniyle ekranlardan uzak kalan sevilen isim Hazal Kaya bir dergiye verdiği röportajla gündeme bomba gibi düşmüştü. Kilolu kadınların dizilerde de artık çok fazla yer alamadığını ve sosyal medyada da kötü yorumlara neden olduğunu kaydeden Kaya insanları uyardı 'Yapmayın. insanların zayıflamak için hap kullanarak ölümlerine neden olursunuz' dedi.

Uzun süredir ekranlardan uzak duran oyuncu Hazal Kaya, "Benden Ne Olur?" filmiyle setlere geri döndü. Bir dergiye röportaj veren Kaya, "Dizi sektörü kilolu diye kadına başrol vermiyor" sözleriyle magazin gündemine oturdu.

Meslektaşı Ali Atay ile yaptığı evlilikten Fikret Ali adlı bir erkek çocuk sahibi olan ve doğum sonrası başlayan karantina süreci nedeniyle uzun bir süredir evinde olan Hazal Kaya, bir film projesi ile suskunluğunu bozmaya hazırlanıyor. Kaya, film koşturmaları içerisindeyken Elle dergisine verdiği röportajda kullandığı ifadelerle gündeme geldi. Kilolu kadınların sektörde çektiği zorluklara değinen Hazal Kaya dikkat çekici sözler sarf etti.

'KİLOLU KADINA BAŞROL VERİLMİYOR'

“Kilo aldığım dönem kapak çekimine gidip, sonrasında iç sayfalara alındığımı öğrendiğim oldu” diyen Hazal Kaya, “Dizi sektörü de kilolu diye kadına başrol vermiyor” dedi. Takoz kullandığı ve şeker hastalığı yüzünden aldığı kilolar için sosyal medyada yaralayıcı şeyler yazıldığını belirten oyuncu, “Bunu hassas insanlara yaptığınızda, zayıflama haplarıyla kendilerini öldürmelerine bile sebep olabiliyorsunuz, yapmayın!' dedim. Bu uğradığım şiddet, başkalarına güç vermek arzusu yarattı” diye konuştu.

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