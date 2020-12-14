14 Aralık 2020 Pazartesi 23:33:00 - Güncelleme:15 Aralık 2020 Salı 13:41:00
Hazal Filiz Küçükköse'den pandemide müzik... Piyanosunun başına geçti
Fatih Sultan Mehmet'in hayatını anlatacak dizide kamera karşısına geçmeye hazırlanan Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün uzun zaman sonra piyanosunun başına geçti.
Karantina döneminde bulduğu fırsatı müzikle iç içe geçiren genç oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, ‘’Uzun bir aranın ardından... Çok çalışmak, çok emek vermek’ diyerek piyano çalmanın zorluğuna da dikkat çekti.