27 Kasım 2020 Cuma 15:41:00 - Güncelleme:28 Kasım 2020 Cumartesi 17:22:00
Hazal Filiz Küçükköse'den müjdeli haber! Kanuni'nin annesi Ayşe Hafsa Sultan'ı canlandıracak
Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, Zorlu'da mağazaları gezdi.
Yeni sezon ürünlerini inceleyen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, yakın zamanda yeni dizisinin çekimlerine başlayacaklarını söyledi. Yavuz Sultan Selim’in hayatını anlatan ‘Yavuz’ isimli yapımda yer alan oyuncu, rolü hakkında “Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Ayşe Hafsa Sultan’ı canlandıracağım" dedi.