"Evimde organik bahçem var"

Oyuncu evinde minik bir organik bahçe yarattı. Birçok bitki konusunda bilgi sahibi olduğunu söyleyen oyuncu, "Çiçeklerim var ama henüz açmadılar. Sabırsızlıkla bekliyorum. Yağlı boya resim yapmaya başladım, teknik bir eğitim almadım ama hissi bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Evim için kendi tablolarımı kendim yapıp tüm duygularımı ölümsüzleştirmek istiyorum'' dedi.