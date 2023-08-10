‘Hayranlık' imzası

'Kardeşlerim' dizisinde yer alan oyuncu Fadik Sevin Atasoy, İspanyolca öğrenmek için Barcelona'ya gitti.

Yoğun ders programından arda kalan zamanlarını Barcelona'nın tarihi ve sanat mekanlarında değerlendiren Atasoy, Arjantinli ünlü yazar Roberto Lapid ile de bir araya geldi.

Atasoy'a son kitabı Pasion Imperfecta'yı imzalayan ünlü yazar, Atasoy'a 'hayranlığım ve minnertarlığımla' yazdı.

Lapid ile kitapları, tiyatro ve her iki ülkenin sanatsal yaklaşımlarını konuşan Fadik Sevin Atasoy, ünlü yazarı Türkiye'ye davet etti.