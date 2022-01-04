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04 Ocak 2022 Salı 13:30:00 - Güncelleme:04 Ocak 2022 Salı 13:30:00

Hayranlarım benden vazgeçmez

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'Baba' dizisinin kadrosuna katılan Özge Yağız, Özge Özder'in YouTube programına konuk oldu.

'Baba' dizisinin kadrosuna katılan Özge Yağız, Özge Özder'in YouTube programına konuk oldu. Kötü bir karakteri canlandırırsa hayranlarının tepkisini çekip çekmeyeceğiyle ilgili konuşan oyuncu "İnşallah bizi biz olduğumuz için seviyorlardır. Vazgeçeceklerini düşünmüyorum. Çünkü onlar aslında Özge'yi biliyorlar. Neyi iyi yaparsam onu izleyeceklerini biliyorum. Önemli olan aslında benim başarabilmiş olmam. Önemli olan kötüyü de izletebiliyor olmamdır onlar için. Eminim bu konuda beni destekleyeceklerine. Hiç öyle bir endişem olmadı" dedi.

Etiketler : ÖzgE Yağız Özge Özder YouTube programı
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