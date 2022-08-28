Hayranları yakaladı

Bir dönem aynı dizide rol alan Furkan Andıç ile Aybüke Pusat, hayranlarının objektiflerine takıldı. İkilinin sarmaş dolaş halleri dikkat çekti.

2019'da 'Her Yerde Sen' dizisinde rol gereği aşk yaşayan Furkan Andıç ile Aybüke Pusat'ın birlikte olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı. Adı sık sık aşk iddialarına karışan ikili, önceki gün sarmaş dolaş objektiflere yansıdı. Araçlarına binmeden birbirlerine sıkıca sarılan ikilinin daha sonra yola çıktığı görüldü. Andıç ve Pusat'ın samimi hali, sosyal medyada hızla yayıldı. İkili daha önce de havalimanında hayranlarının objektiflerine takılmıştı. Pusat, daha önce aşk söylentileri hakkında, "Furkan ile ilişkimiz yok. Sadece arkadaşız. Dilan Çiçek Deniz benim yakın arkadaşım. Konuşmam gerekiyorsa onunla konuşurum" demişti.