Hayranları Aras'ı istiyor

'Gecenin Ucunda' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Neslihan Atagül için partner çalışmaları başladı. Sevenleri yapımcılara Aras Bulut İynemli'yi önerdi.

Geçtiğimiz sene rol aldığı 'Seferin Kızı' yapımına geçirdiği bağırsak sendromu nedeniyle ayrılan Neslihan Atagül, setlere yeniden dönmenin heyecanını yaşıyor. Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan 'Gecenin Ucunda' dizisinde Macide karakterini canlandıracak olan Atagül için erkek oyuncu arayışları devam ediyor. Çocuğu için hayatındaki her şeyden vazgeçen bir anneyi oynayacak olan Atagül'e eşlik edecek erkek oyuncu için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Kampanyada Aras Bulut İynemli'nin adı ön plana çıktı. Sevenleri ikiliyi bir arada görmek için yapımcılara mesaj gönderdi. İynemli, Cumhuriyet'in 100. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin anlatılacağı sinema projesinde yer alacak.