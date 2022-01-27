Hayranının gözünden karakalem Seçil

Sanatçı Seçil Gür, İzmir Morah'ta sahne aldı. Sırt dekolteli elbisesi ile göz kamaştıran Gür, sevilen şarkılarını dinleyicileriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Gür'e sahnede hayranı tarafından karakalemle çizilmiş resmi hediye edildi. Sanatçı, teşekkür ederek hayranıyla hatıra fotoğrafı çekildi.