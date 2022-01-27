27 Ocak 2022 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 13:00:00
Hayranının gözünden karakalem Seçil
Sanatçı Seçil Gür, İzmir Morah'ta sahne aldı. Sırt dekolteli elbisesi ile göz kamaştıran Gür, sevilen şarkılarını dinleyicileriyle hep bir ağızdan seslendirdi.
Sanatçı Seçil Gür, İzmir Morah'ta sahne aldı. Sırt dekolteli elbisesi ile göz kamaştıran Gür, sevilen şarkılarını dinleyicileriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Gür'e sahnede hayranı tarafından karakalemle çizilmiş resmi hediye edildi. Sanatçı, teşekkür ederek hayranıyla hatıra fotoğrafı çekildi.