Hayranına kaba davrandı

Son dönemde yıldızı parlayan şarkıcı Zeynep Bastık hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Genç bir kadın, İstanbul'da gittiği bir alışveriş merkezinde şarkıcıyla fotoğraf çektirmek istediğini ancak Bastık'ın kendisine kaba davrandığını, hatta yardımına dahi teşekkür etmeden kötü bir davranış sergilediğini öne sürdü.



OLAYI TİKTOK'TA ANLATTI

Bastık'ın hayranı TikTok'ta olay anlarını şu ifadeler ile anlattı: "Gittim yanına tatlı tatlı, 'merhaba fotoğraf çekilebilir miyiz' dedim, sonra elinde 2 parça kıyafet vardı ve dedi ki 'şuan müsait değilim, alışveriş yapıyorum'. Sonra ben dedim ki 'isterseniz ben elinizdekileri tutabilirim', o da 'gerek yok' dedi, ama böyle kaba bir şekilde söyledi. Arkasını döndü, kıyafet almaya uzandı sanırım, çekemedi ben aldım kıyafeti ve verdim kendisine, teşekkür bile etmedi, gitti bir anda."



