‘Haydi Söyle' demeyin artık!

Kalben, Jülite Ateş'in sunduğu '40' programına katıldı. Kendisini meşhur eden İbrahim Tatlıses'in 'Haydi Söyle' parçasını konserlerinde seslendirmeme kararı alan Kalben, fikrinin değişmediğini söyledi. Gelen istekler üzerine konserlerinde kendi şarkılarını söylemeye vakti olmadığını belirten Kalben, "Ben şimdi o güne dönüp ne anlatsa ne desem bir anlamı olmayacak, anlamı olan tek şey sevgi. Ben konserlerde kendi şarkılarımı bile her zaman söylemeye vakit bulamıyorum, o yüzden almış olduğum kararı uygulamaya devam edeceğim" dedi.

