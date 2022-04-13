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13 Nisan 2022 Çarşamba 07:17:00 - Güncelleme:13 Nisan 2022 Çarşamba 10:42:00

Hayattaki önceliğim kızım

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2.5 yaşında Siena Leyla adında kızı olan Tülin Şahin, anne olduktan sonra değişen hayatını ''Önceliğim tamamen kızımın isteklerine yanında olarak cevap verebilmek" şeklinde özetledi.

2.5 yaşında Siena Leyla adında kızı olan Tülin Şahin, anne olduktan sonra değişen hayatını ''Önceliğim tamamen kızımın isteklerine yanında olarak cevap verebilmek" şeklinde özetledi.

Eski manken Tülin Şahin anneliğin hayatındaki değiştirdiklerini anlattı. Model, 'N Alaçatı' dergisi için objektif karşısına geçti. Portekizli eşi Pedro De Noronha ile arasında velayet davası devam eden Şahin, anne olduktan sonra hayatındaki önceliklerin değiştiğini söyledi. 2.5 yaşında Siena Leyla adında bir kızı olan Şahin, dünyasının ve öncelliğinin kızı olduğunu belirtti. Doğum sonrası güzellik sırları sorulan Şahin, "Doğum yaptığımdan itibaren süreci ve sonrası yani şu anı da en doğal akışında yaşıyorum, yaşamak istiyorum. Tıpkı olması gerektiği gibi... Önceliğim tamamen bana bağlı minik bir bebeğin tüm isteklerine en sağlıklı şekilde yanında olarak cevap verebilmek" dedi. Eski manken iş hayatında çok disiplinli olduğunu söyledi. Şahin, "24 yıldır gerek ülkemde gerekse tüm dünyada sabah erken kalkıp her işime bir amatörün heyecanı bir profesyonelin bilgeliğiyle giderim" dedi.

Etiketler : Hayattaki önceliğim kızım Tülin Şahin Portekizli eşi Pedro De Noronha
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