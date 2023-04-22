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22 Nisan 2023 Cumartesi 09:32:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 09:32:00

Hayatının Z raporu çıktı

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Eylem Yıldız, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyat oldu.

Oyuncu Eylem Yıldız, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyat oldu. Sağ akciğerinde iyi huylu kist tespit edildiğini söyleyen 45 yaşındaki oyuncu, yaşadığı süreci Instagram'dan anlattı. Yıldız, fotoğrafının altına, "Tuhaf günlerdi. İnsan ister istemez böyle durumlarda hayatının bir Z raporunu çıkarıyor. Kim hayatının neresinde, nasıl duruyor? Ne alıyor? Ne veriyor? Vermek kadar almanın da tadını belki de hayatımda ilk kez bu süreçte kavradım" notunu düştü. Oyuncuya takipçileri 'geçmiş olsun' yorumlarında bulundu.

Etiketler : oyuncu eylem yıldız ameliyat
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