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06 Nisan 2023 Perşembe 07:06:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 07:06:00

Hayatını programladı

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EYT'li olan rokçı Teoman önceki gün tek başına Zincirlikuyu'da görüntülendi.

EYT'li olan rokçı Teoman önceki gün tek başına Zincirlikuyu'da görüntülendi. Rockçı bir AVM'de cumartesi günü vereceği konserin hazırlıkları için alışverişe çıktı. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Teoman, müjdeyi verdi. Önümüzdeki bir buçuk yılın projelerinin hazır olduğunu belirten Teoman, "Her şeyi aslında hazırladım. Sadece zamana yaydık. Bu bir buçuk yıl içerisinde parça parça yeni projelerimizi duyuruyor olacağız" dedi.

Etiketler : Hayatını programladı EYT Zincirlikuyu

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