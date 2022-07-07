Hayatımız bir yol, tadını çıkarmalıyız

En son ekranlara veda eden 'Sen Çal Kapımı' dizisinde yer alan oyuncu Hande Erçel'le ilişkilerini sonlandıran Kaan Yıldırım, yaz tatiline Çeşme'de devam ediyor. Oyuncu, bir dergi için objetif karşısına geçti ve hayatını yola benzeterek konuştu. Yıldırım, "Yolda olmak bence hepimiz için aynı anlama geliyor, hepimiz ilerliyoruz ama hiçbirimiz harika bir yolda değiliz. Bu çok rahat bir yol değil, mutlaka kötü şeyler oluyor, kendimize göre sıkıntılarımız oluyor. Giderken yol yokuş oluyor, yağmur oluyor, lastiğin patlıyor... O yüzden yolda olmanın tadını çıkarmamız gerekiyor" dedi.