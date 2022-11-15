Dijitalde yayınlanacak olan dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlayan oyuncu Hande Erçel'in, Arzu Sabancı'nın ortanca oğlu Hakan Sabancı'yla aşk yaşadığı iddia edildi. Bir mekanda eğlenen ikilinin samimi görüntüler sarf ettiği söylendi. Erçel, sosyal medya hesabından Hakan Sabancı'yla birlikte olduğu haberlerini sert bir dille yalanladı. Erçel, Twitter'dan, "Her sabah başka bir haberle uyanıyorum, hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" yazdı.