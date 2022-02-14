Hayatımda kimse yok

Kendisinden 30 yaş büyük Haldun Demirhisar ile birlikte olduğu konuşulan Aleyna Tilki, yazılanları yalanladı. Kıbrıs'ta sahne alan Tilki, "Hayatımda biri derken insan biri yok. Ama ben hep aşığım. Özellikle doğa ve hayvanlarla aşk yaşıyorum. Doğanın bir parçası olan ve içimdeki sanatın bir parçası ilham olan bir insan eğer bir gün karşıma çıkarsa ya da hani benim vaktim olursa ona da aşık olurum" dedi.

