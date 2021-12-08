Hayatım sosyal medyada geçmiyor

TRT'nin 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Birkan Sokullu, açıklamalarda bulundu. Oyuncu, Meriç Aral ve Efen Tunçer'in Teras Noir programına konuk oldu. Dizi ve sinema dünyasının ele alındığı yapımda oyuncu, sosyal medya ile arasının olmadığını söyledi. Sokullu, "Instagramla hiçbir ilişkim yok denilebilir. Elbette yaptığım mesleğin farkındayım, insanların beklentilerinin ve sosyal medyanın gücünün de farkındayım, tamamen yok saymıyorum. Yalnızca bu işin prensiplerine aykırı olmamak adına kullanmaya çalışıyorum. Oradan sürekli takip ettiğim bir şey yok. Hayatım orada geçmiyor" dedi.