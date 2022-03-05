Şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar eski eşi Tayfun Duygulu'yla 25 yıl sonra yeni bir projede buluşmasıyla ilgili konuştu. Oğlu Rüzgar ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Açar, "Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Bella Duygulu'nun bu güzel teklifine 'Neden olmasın?' diyerek adım attık. Belki devamı gelir. Hayat sürprizlerle dolu" dedi. İkili, 1995-1996 yılları arasında evlenip, boşanmıştı.

