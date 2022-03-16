Hayallerinin ötesini yaşıyor

Dijitalde yayınlanan 'Kulüp' dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Salih Bademci çocukluk hayalini gerçekleştiriyor. Oyuncu, Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'ın yıllar sonra yeniden bir araya geldiği 'Aydınlıkevler' oyununda tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Oyunda ressam ve kara sevdalı bir genci canlandıracak olan Bademci, Demet Akbağ ile birlikte oynamak hayalinin olduğunu söyledi. Usta isimle aynı sahneyi paylaşacak olan oyuncu, "Hayallerimin bile ötesinde" dedi.





