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Hayallerinin ötesini yaşıyor
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16 Mart 2022 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:16 Mart 2022 Çarşamba 19:00:00

Hayallerinin ötesini yaşıyor

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Dijitalde yayınlanan 'Kulüp' dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Salih Bademci çocukluk hayalini gerçekleştiriyor.

Dijitalde yayınlanan 'Kulüp' dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Salih Bademci çocukluk hayalini gerçekleştiriyor. Oyuncu, Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'ın yıllar sonra yeniden bir araya geldiği 'Aydınlıkevler' oyununda tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Oyunda ressam ve kara sevdalı bir genci canlandıracak olan Bademci, Demet Akbağ ile birlikte oynamak hayalinin olduğunu söyledi. Usta isimle aynı sahneyi paylaşacak olan oyuncu, "Hayallerimin bile ötesinde" dedi.


Etiketler : Hayallerinin ötesini yaşıyor Salih Bademci Yılmaz Erdoğan Demet Akbağ
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