VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Kanada'da enflasyon 1983'ten beri en yüksek seviyede
İsrail'de Meclis'in feshedilmesi tasarısı milletvekilleri tarafından onaylandı
Dodurga'da 13 yıl sonra "başkanlık seçimi" heyecanı yaşanıyor
İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Türkiye'ye geliyor
Sağlık Bakanı Koca'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Marmaris'teki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
Altun'dan çok net mesaj: Türkiye'nin kesin olarak ikna edilmesi gerekiyor
Gösterdiği belgeler yalan çıktı!
Başkan Erdoğan Marmaris'te yangın bölgesinde
MİT'ten çifte operasyon: Beş terörist etkisiz
Anadolu Efes, Ante Zizic'i kadrosuna kattı
Alman İç İstihbarat Raporları'nda PKK
Başkentin 2 bin yıllık Roma Hamamı restorasyondan geçti
"İBB beni zoom'layarak izlemiş"
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine uyarı!
Türk gemisi yola çıktı!
Dışişleri Bakanlığından Afganistan'da meydana gelen deprem için taziye mesajı
Türkiye'den yeni petrol keşfi müjdesi
Bakan Soylu'dan çok sert tepki: Yangınla sosyal medya şeytanları devreye girdi
T-72 tanklarını gönder, Leopard 2A4 tanklarını al!
TUSAŞ'tan yeni rekor!
Borsa güne düşüşle başladı
Edirne'de hasadına başlanan buğdayın rekoltesi yüz güldürüyor
22 Haziran 2022 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:22 Haziran 2022 Çarşamba 17:30:00

Hayallerin toplandığı atölye ile Türkiye turu

ABONE OL

Eskişehir'de, cam ustası Yasin Yüksel (37) ile ebru sanatçısı olan anaokulu öğretmeni eşi Meryem Yüksel (36), 70 bin liraya satın aldıkları otobüsü 100 bin lira masrafla konforlu 'sanat atölyesi'ne çevirdi.

Eskişehir'de, cam ustası Yasin Yüksel (37) ile ebru sanatçısı olan anaokulu öğretmeni eşi Meryem Yüksel (36), 70 bin liraya satın aldıkları otobüsü 100 bin lira masrafla konforlu 'sanat atölyesi'ne çevirdi. 2 ayda 13 turizm noktasına seyahat etmek istediklerini belirten Yasin Yüksel, "Hayallerimizi bir otobüste toplamış olduk. Niyetimiz, Türkiye'yi gezmek" dedi.

Gençler ile çocuklara cam ve ebru sanatını sevdirmeyi hedeflediklerini söyleyen Yüksel, seyahat edecekleri her noktada sosyal sorumluluk projeleri yapmak istediklerini ifade etti. Yüksel "Keyifli bir şekilde nasıl para kazanıldığını insanlara göstermek istiyorum. Her gittiğimiz yerde ağaç dikmek istiyoruz. Çocuklara sanatı öğretmek istiyoruz" diye konuştu.

Etiketler : Türkiye turu Eskişehi Yasin Yüksel Meryem Yüksel
Ben nereye Sherlock oraya

Ben nereye Sherlock oraya
Bir nesil Serdar'la büyüdü

Bir nesil Serdar'la büyüdü
Aklında fikrinde Demet var

Aklında fikrinde Demet var
Buruk kutlama

Buruk kutlama
En büyük hediye Ediz

En büyük hediye Ediz
Single heyecanı

Single heyecanı
Karne alışverişi

Karne alışverişi
Romantik paylaşım

Romantik paylaşım
Makedon mutfağını öğrendim

Makedon mutfağını öğrendim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX