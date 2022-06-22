Hayallerin toplandığı atölye ile Türkiye turu

Eskişehir'de, cam ustası Yasin Yüksel (37) ile ebru sanatçısı olan anaokulu öğretmeni eşi Meryem Yüksel (36), 70 bin liraya satın aldıkları otobüsü 100 bin lira masrafla konforlu 'sanat atölyesi'ne çevirdi. 2 ayda 13 turizm noktasına seyahat etmek istediklerini belirten Yasin Yüksel, "Hayallerimizi bir otobüste toplamış olduk. Niyetimiz, Türkiye'yi gezmek" dedi.

Gençler ile çocuklara cam ve ebru sanatını sevdirmeyi hedeflediklerini söyleyen Yüksel, seyahat edecekleri her noktada sosyal sorumluluk projeleri yapmak istediklerini ifade etti. Yüksel "Keyifli bir şekilde nasıl para kazanıldığını insanlara göstermek istiyorum. Her gittiğimiz yerde ağaç dikmek istiyoruz. Çocuklara sanatı öğretmek istiyoruz" diye konuştu.