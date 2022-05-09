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09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:49:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:49:00

‘Hayaller ve Hayatlar'ın ömrü kısa sürdü

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Özge Gürel, Aybüke Pusat, Melisa Aslı Pamuk ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun oynadığı 'Hayaller ve Hayatlar' dizisi ekibi geçen hafta 2. sezon çekimlerine başlayacaktı.

Özge Gürel, Aybüke Pusat, Melisa Aslı Pamuk ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun oynadığı 'Hayaller ve Hayatlar' dizisi ekibi geçen hafta 2. sezon çekimlerine başlayacaktı. Fakat, hayallerinin peşinden giden dört yakın arkadaşın hikayesini izleyiciyle buluşturan dizinin çekimleri son anda iptal edildi. beIN CONNECT yönetimi projeye devam etmeme kararı aldı. Platformun sosyal medya sayfasından da dizinin final bölümlerinin bu perşembe yayınlanacağı duyurusu yapıldı.

Etiketler : Hayaller ve Hayatlar Özge Gürel Aybüke Pusat
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