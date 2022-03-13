Hayalini gerçekleştiriyor

Yeni teklisinin çalışmaları nedeniyle bir süredir Ingiltere'de olan genç şarkıcı Aleyna Tilki, dünyaya açılıyor. Her açıklamasında dünyaca ünlü bir yıldız olmak istediğini söyleyen popçu, hayallerini gerçekleştiriyor. Tilki, ünlü bir Italyan moda markasının en trend kombinini tanıttı. Genç popçu objektif karşısına geçerek poz verdi.