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17 Mart 2022 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 19:00:00

Hayalindeki rolü anlattı

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Başrollerini Songül Öden, Canan Ergüder ve Timur Acar'ın paylaştığı 'Oğlum' dizisinde yer alan oyuncu Kubilay Aka açıklamalarda bulundu.

Başrollerini Songül Öden, Canan Ergüder ve Timur Acar'ın paylaştığı 'Oğlum' dizisinde yer alan oyuncu Kubilay Aka açıklamalarda bulundu. Aka, "Thomas Shelby'nin canlandırdığı karakteri oynamayı çok isterdim. Hikayesi ve içsel dünyası ilgimi çekmişti. Onun dışında bir süper kahraman oynamayı da isterdim, acayip iyi olurdu" dedi.

Etiketler : HAYALİNDEKİ ROLÜ ANLATTI Songül Öden Canan Ergüder Timur Acar
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