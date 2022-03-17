Hayalindeki rolü anlattı

Başrollerini Songül Öden, Canan Ergüder ve Timur Acar'ın paylaştığı 'Oğlum' dizisinde yer alan oyuncu Kubilay Aka açıklamalarda bulundu. Aka, "Thomas Shelby'nin canlandırdığı karakteri oynamayı çok isterdim. Hikayesi ve içsel dünyası ilgimi çekmişti. Onun dışında bir süper kahraman oynamayı da isterdim, acayip iyi olurdu" dedi.