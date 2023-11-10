VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı
Boş arazileri yeşerten gönüllüler
Anılarını sergiliyor
Göremedikleri fotoğrafları dokunarak anladılar
Melek ikinci şansını bekliyor
Hayali komedi filminde oynamak
10 Kasım 2023 Cuma 07:12:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 07:12:00

Hayali komedi filminde oynamak

ABONE OL

Şarkıcı, Funda Arar, "Birkaç projede konuk oyuncu olarak yer aldım. Bir komedi filminde rol almayı çok istiyorum." dedi.

Funda Arar, Harbiye Açık Hava'da sevenleriyle bir araya geldi. Bu sene ilk kez Harbiye konseri veren Arar, "Arkadaşlarımla bu konser için çok çalıştık. Hem eğlenip hem de zaman zaman duygusal anlar yaşayacağımız güzel bir konser olacak" dedi. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğa göz kırpan Arar, komedi filminde oynamak istediğini söyledi. Şarkıcı, "Birkaç projede konuk oyuncu olarak yer aldım. Bir komedi filminde rol almayı çok istiyorum" dedi. Arar, sahnesinde Songül Sarpbaş imzalı kostümü ve taşlarla süslü göz makyajıyla dikkat çekti.

Etiketler : funda arar konser komedi filmi
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış
Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor

Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Avrupa'nın tozunu attı

Avrupa'nın tozunu attı
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Harbiye ilk heyecan

Harbiye ilk heyecan
Bengü'nün kültür korosu

Bengü'nün kültür korosu
Aşçılığa merak sardı

Aşçılığa merak sardı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX