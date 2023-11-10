Hayali komedi filminde oynamak

Funda Arar, Harbiye Açık Hava'da sevenleriyle bir araya geldi. Bu sene ilk kez Harbiye konseri veren Arar, "Arkadaşlarımla bu konser için çok çalıştık. Hem eğlenip hem de zaman zaman duygusal anlar yaşayacağımız güzel bir konser olacak" dedi. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğa göz kırpan Arar, komedi filminde oynamak istediğini söyledi. Şarkıcı, "Birkaç projede konuk oyuncu olarak yer aldım. Bir komedi filminde rol almayı çok istiyorum" dedi. Arar, sahnesinde Songül Sarpbaş imzalı kostümü ve taşlarla süslü göz makyajıyla dikkat çekti.