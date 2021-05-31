Hayali Kıvanç ile oynamak

'Mucize Doktor' dizisinin final yapmasıyla Sinem Ünsal, dizideki rol arkadaşlarıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Oyuncu Kıvanç Kılınç ile birliktelikleri evlilik yolunda ilerleyen Ünsal, ''Güzel giden bir ilişkimiz var. İnşallah bir gün onunla beraber oynamak istiyorum" açıklamasını yaptı.